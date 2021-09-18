نيللي كريم تكشف عن رأيها في مشاركة زوجها هشام عاشور بعمل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن رأيها في احتراف زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، مهنة التمثيل.

وقالت نيللي، في مداخلة مع برنامج "et بالعربي": "أنا شايفة إن هشام عنده قدرات تمثيلية عالية جدا، هو دمه خفيف أوي وارتجالي، حتة الارتجال دي مثلا مش موجودة عندي، دايما بقوله عندك حاجات أنا معرفش أعملها، وبعدين هو درس تمثيل وأخد كورسات ومثّل في فيلم أمريكاني".

أضافت: "هو عنده خبرات هو بس جديد في السوق السينمائي المصري، الأمور هتمشي إزاي محدش عارف كل حاجة، والله ولو في دور لينا إحنا الاتنين ماشي، وياريت يبقى كوميدي".

وكان هشام عاشور، قدّم أول أدواره في مسلسل "حرب أهلية" مع يسرا وباسل خياط في رمضان الماضي.

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، يوم الأربعاء 11 أغسطس الماضي، بعقد قرانها وزفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.