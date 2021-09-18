رحمة رياض تسقط وتفقد الوعي في حفل الموريكس دور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بشكل مفاجئ؛ سقطت الفنانة العراقية رحمة رياض، على السجادة الحمراء، في حفل "الموريكس دور" الذي أقيم مساء أمس الجمعة في لبنان.

وقالت "العربية" إنها فقدت الوعي قبل تدخل الصليب الأحمر اللبناني لإسعافها، وسط الحضور الذين التفوا حولها من أجل المساعدة.

وحسب برنامج "ET بالعربي"، فإن سبب سقوط رحمة رياض في موريكس دور هو الإرهاق الشديد، لأنها وصلت من المطار إلى الحفل فوراً، وهي بحالة أفضل الآن.

وحرضت رحمة رياض الحفل برفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، حيث احتفلا بعقد قرانهما في مطلع أغسطس الماضي بحضور عدد من المقربين والأصدقاء.