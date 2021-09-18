كارمن سليمان في جلسة تصوير جديدة: "خليكي واثقة في نفسك مهما كانت الظروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها ومتابعيها، صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

ونشرت كارمن الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ووجهت نصيحة للفتيات: "خليكي واثقة في نفسك مهما كانت الظروف، اشتغلي واعملي اللي عليكي وإن شاء الله هتوصلي مش مهم امتى، المهم ماتيأسيش".

وأحيت المطربة الشابة كارمن سليمان، مساء الاثنين 23 أغسطس الماضي، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، على مسرح المحكي.

وتضمن الحفل مجموعة من أشهر أعمال كارمن سليمان، منها: "كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي"، بالإضافة إلى باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل.