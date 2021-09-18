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حادثة مأساوية في نيوزيلندا.. طبيبة تقتل أطفالها الثلاثة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

رجال الشرطة في نيوزيلندا

مثُلت امرأة متهمة بقتل بناتها الثلاث بعد أسابيع فقط من وصول الأسرة إلى نيوزيلندا قادمة من جنوب إفريقيا أمام المحكمة اليوم السبت.

وقال متحدث باسم المحكمة إن لورين آن ديكاسون مثلت أمام المحكمة في مدينة تيمارو الساحلية في الصباح، وإن القاضي جدّد احتجازها في المستشفى لتقييم حالتها العقلية.

وقالت الشرطة إن ديكاسون (40 عاماً) متهمة بقتل طفلتيها التوأمين اللتين تبلغان من العمر عامين وشقيقتهما البالغة من العمر ست سنوات. وعثر على جثثهم يوم الخميس في منزل كانت الأسرة تقيم به.

وأضافت الشرطة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن “الشرطة تود أن تطمئن المجتمع أن هذا كان حادثاً مأساوياً فردياً ولا نبحث عن أي شخص آخر”. وستمثل ديكاسون أمام المحكمة مرة أخرى في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).

وذكرت وسائل الإعلام النيوزيلندية أن ديكاسون وزوجها طبيبان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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