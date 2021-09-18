شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة سوما: أمر بأصعب فترات حياتى وبتمنى الناس تدعيلى وأملى فى ربنا كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المطربة سوما، أنها تمر بمرحلة من أصعب فترات حياتها وأنها تتمنى أن يدعو لها الناس بأن تمر من هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة أن أملها فى ربنا كبير لعبور هذه المرحلة.



سوما

وكتبت سوما، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا، وبتمنى يفضلوا يدعولى لحد ما أعدى المرحلة الصعبة دى، فترة من أصعب فترات حياتى بمر بيها، لكن أملى فى ربنا كبير".



سوما

وكانت المطربة سوما، تعرضت لوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة، وتم على أثرها نقلها إلى أحد المستشفيات واحتجازها بغرفة العناية المركزة وأجريت لها كل الفحوصات، وقالت سوما لـ"الخليج 365" بعد خروجها من العناية المركزة، "أنا تعبانة أوى ومحتاجة الناس تدعيلى فى الأيام المفترجة دى".



سوما

كما كشف المايسترو مصطفى حلمى، زوج الفنانة سوما، عن آخر تطورات حالة زوجته الصحية بعد خروجها من العناية المركزة، موضحًا لـ"الخليج 365" أن سوما ما زالت تعانى من آلام مبرحة، رغم خروجها من غرفة العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يجدوا سببًا لمرضها النادر حتى الآن، مطالبًا كل محبيها الدعاء لها بالشفاء.