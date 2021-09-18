شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلاً فى الولايات المتحدة .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم النجم إيهاب توفيق حفلا غنائيا فى الولايات المتحدة بولاية كاليفورنيا، ويشهد عددًا من المفاجآت ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها أغنية "سحراني، أحلى منهم، عامل عاملة، تترجى فيا"، وغيرها من الأغنيات.

وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

وطرح منذ فترة المطرب إيهاب توفيق أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام، التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من اخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.