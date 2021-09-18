الأربعاء.. حسين الجسمي يغني في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

يستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي على مسرح "جدة سوبر دوم"، الأربعاء 22 سبتمبر، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91.



واحتفل حسين الجسمي مؤخرًا بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" نصف مليار مشاهدة بعد عام من طرحها، وهي من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر.

وأعاد الجسمى نشر الأغنية عبر حسابه على تطيق "إنستجرام" وأرفقها بتعليق: "نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً وبالبنط العريض".

حسين الجسمي من مواليد 25 أغسطس 1979 في منطقة خورفكان بالإمارات، وأحب الغناء منذ صغر سنه وحداثة عهده بالحياة.

ولم يكن طريقه ناعما أو مفروشا بالورود فقد عانى كثيرا من أجل أن يصل صوته للناس، وفي بداية مشواره تعاون مع أشقائه لتأسيس فرقة غنائية داخل المدينة التي يسكنها وتخصصت في إحياء المناسبات والأفراح الشعبية.

أتقن الجسمي الغناء باللهجات الخليجية والمصرية واللبنانية، ما ساعده في أن يكون مطربا مؤثرا في عالمنا العربي.

وفي عام 2002 أصدر ألبومه الأول دون اسم، واكتفت الشركة المنتجة بوضع اسم حسين الجسمي وصورته، وضم هذا الألبوم مجموعة متميزة من الأغنيات منها "بودعك، وكذلك، سافر".