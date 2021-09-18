شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول عروض مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة بعد افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت يوم الأربعاء الماضي، أولى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فى دورته التأسيسية "دورة فتحية العسال"، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا، بحضور عدد كبير من الفنانين والمخرجين المسرحيين المصريين والأجانب، حيث يشارك في المهرجان 15 عرضًا مسرحيًا من 9 دول مختلفة وهى مصر وسوريا وتونس والأردن واليابان وألمانيا والبرازيل ورومانيا وروسيا، وإليكم جدول عروض المهرجان للأيام المقبلة حتي الختام:

يوم السبت 18 سبتمبر: يعرض "قفص الطيور" من ( الأردن) بقاعة إيوارت الساعة 6 مساء، "المطبخ" من (مصر) على مسرح الفلكى الساعة 8 مساء، "كارمن" من (مصر) على مسرح الهناجر الساعة 10 مساء.

يوم الأحد 19 سبتمبر: يعرض "هنا القاهرة" من (مصر) على مسرح الفلكى الساعة 8 مساء، "الملكة" من (سوريا) على مسرح الهناجر الساعة 10 مساء.

يوم الاثنين 20 سبتمبر: يعرض "باساج" من (ألمانيا والبرازيل) بقاعة إيوارت الساعة 6 مساء، "آخر مرة" من (تونس) على مسرح الفلكى الساعة 8 مساء، "هاملتن" من (مصر) على مسرح الهناجر الساعة 10 مساء.

يوم الثلاثاء 21 سبتمبر: حفل الختام بالمسرح المكشوف الساعة 8 مساء.