شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة حول أزمة مسلسل "شقة 6" لـ روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب مصطفى يورى، المنتج الفنى وصاحب قصة مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى، على الجدل الذى أثير عقب عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، وذلك فى تصريحات لـ"الخليج 365" قائلاً: كتبت فكرة المسلسل منذ 18 فبراير 2016 وقمت بتسجيلها، واستعنت بالمؤلفين الأربعة نبيل شعيب وسعاد القاضى ومحمود وحيد ورفيق القاضى وقمنا بكتابة السيناريو.

وتابع يورى: عندما عرض ورق المسلسل على الممثلين والمخرج كانوا سعداء به جدًا وبالفعل قمنا بتصوير أول جزء من المسلسل ولاحظنا أن المخرج يخرج عن النص المكتوب وهنا اعترضنا وقمنا بعمل جلسة عمل تجمع المخرج والمؤلفين واتفقنا على حضور التصوير يوميًا، وخلال التصوير كان المخرج يقوم بعمل تعديلات كثيرة ما أدى لحدوث مشاكل بين المؤلفين وبينه.

وأضاف: "بدأنا نلاحظ وجود شخصيات كثيرة لم نكتبها فى النص الأصلي وكان بصفتى منتج فنى كنت أرفض عمل أوردر لهم وهنا تم استبعادى أنا والمؤلفين من حضور التصوير وبعد عرض المسلسل لاقى نجاحًا كبيرًا فتغاضينا عن تلك الأخطاء ولكن فوجئنا بداية من الحلقة ١٣ حتى الـ ١٥ والأخيرة بتغيير كامل فى النص المكتوب فقد استدعى المخرج إحدى الكاتبات التى لا علاقة لها بالتأليف، وعدلت الورق وكتبت نهاية مختلفة تمامًا، ووضع اسمها ضمن مؤلفين العمل ولكن هنا اعترضت بشده حتى أزيل الاسم ووضعه فى التتر النهائى للمسلسل، ونحن لن نسكت عن هذا العبث وسنقدم بلاغا للنائب العام والرقابة والورق المتفق عليه قد أخذ موافقة من الرقابة ومن السهل المقارنة بين ما عرض وما كتب.

ومن جانبه قال مخرج المسلسل محمود كامل فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، فى أول تعليق له عن الأزمة: "ناس بتحاول تشتهر على قفانا" وأكد أن المسلسل كسر الدنيا على حد قوله والحلقة الأخيرة حققت جدلاً كبيرًا بين الناس وهذا دليل على نجاحها.

وتابع: المؤلفون لم يكتبوا نهاية المسلسل وما فعلوه هو كتابة فكرة المسلسل فقط والسيناريو الذى قدموه كان سيئًا جدًا مما دفعنى للاستعانة بأشخاص آخرين، ورصيدهم من كتابة المسلسل لم يتعد ربعه فقط، وسيكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل ولكن سيتم استبعادهم منه تمامًا.

وكان مؤلفو المسلسل الشباب قد أثاروا المشكلة عبر صفحاتهم علي السوشيال ميديا عقب عرض الحلقة الأخيرة وجاء أول تعليق من المؤلف محمود وحيد: "حسبي الله ونعم الوكيل مش دى النهاية اللى كاتبنها"، كما أكدت المؤلفة سعاد القاضى نفس الكلام ووصفت ماحدث بالعبث والمهزلة وعرضت بعض المشاكل التى تعرضوا لها منذ اليوم الأول من تصوير المسلسل وأعلنت إخلاء مسئوليتهم عن هذه النهاية التى وصفتها بالمؤسفة على حد قولها.

وقد تضامن معهم بعض المؤلفين مثل الفنان عمرو محمود ياسين الذى قال: "شيء مؤسف ومحزن أن يسطو أحدهم على فكر وقناعات مؤلف ويغير ويعدل دون الرجوع لأصحاب الحق الأدبي.. عيب والله.. ومش لازم اي مؤلف يصمت على غدر أي شخص أؤتمن على نص ولم يحفظ الأمانة.. ماتسكتوش.. وماتزعلوش.. هو موقف سيء بس أكيد استفدتوا منه كتير ومش هتسمحوا بتكراره" ومن جانبه أكد المؤلف وليد يوسف عن استيائه لما حدث وقال: "إحنا كسبنا أربع مؤلفين كويسين جداد سعاد القاضي، محمود وحي، رفيق القاضي.. نبيل شعيب" شقة ستة حتي الحلقة ما قبل الأخيرة يشهد ميلادًا قويًا جدًا لهم.. أما ما حدث في الأمتار الأخيرة من العمل.. اثق تمامًا عندما يتم نشر الرؤية الدرامية الخاصة بهم ستختلف الأمور تمامًا.. إلي الأمام وفي انتظار القادم يا شطار".

وكان قد عرض مسلسل شقة 6 على إحدى المنصات، وتدور الأحداث في إطار رعب حيث يفاجئ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6، من بطولة روبي، صلاح عبد الله، سما إبراهيم، تامر نبيل، حمزة العيلي، هاتى عادل، أحمد حاتم، محمود البزاوى، ملك قورة، رحاب الجمل، فيدرا، محمد التاجى، الطفلة ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.