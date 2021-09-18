سمية الخشاب ترقص خليجي في "لايف من الدوبلكس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

اضطرت الفنانة سمية الخشاب، إلى تنفيذ عقاب الدمية أبلة فاهيتا خلال حلولها ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"، مساء الجمعة، بعد رفضها الإجابة على أحد الأسئلة.

وسألتها "فاهيتا" عن سنة ميلادها، وعندما رفضت "سمية" طلبت منها "الأبلة" أن ترقص خليجي.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".