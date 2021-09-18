مؤلفو مسلسل "شقة 6" يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد المخرج محمود كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن رفيق القاضي أحد مؤلفي مسلسل "شقة 6"، عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد مخرج العمل محمود كامل وذلك بعد تغيير نهاية المسلسل.

وكتب القاضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "نتقدم نحن رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد مؤلفي مسلسل (شقة 6) ببلاغ للسيد النائب العام ضد المخرج محمود كامل مخرج العمل، حيث أنه قام وآخرون بالتلاعب في السيناريو والمحتوى الدرامي للعمل دون الرجوع إلى مؤلفي العمل مما أساء وأحدث خللا وغيّر من فحوى الدراما ورسالة العمل المقدم وخيب آمال الجمهور المصري العظيم الذي تمنينا أن نقدم له ما يستحقه من أعمال تضاهي الأعمال العالمية في ظل التقدم الذي تسعى إليه بلدنا الحبيبة مصر في جميع المجالات، مدعيا أننا لم نكتب شيء وأننا ندعي ذلك بالرغم من أن العمل مقدم في الرقابة من ثلاث نسخ مكونة من خمسة عشر حلقة بأسماء المؤلفين رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد ونبيل شعيب وقصة مصطفى يورى وسعاد القاضي".

أضاف: "وقد حرر المؤلفين المذكورين التنازل عن النص لصالح المنتج طارق البدراوي شركة بي برودكشن للإنتاج الفني وتم ذلك في مقر شركة سيدرز آرت صباح برازر بالزمالك، وفي حضور الأستاذ أحمد جلال.. وحصلنا على أجرنا بالكامل من السيد المنتج طارق البدراوي، أي أن العمل تم تسليمه متكامل وتم بيعه أيضا مما يتنافى مع ادعاءات المخرج".

تابع: "هذا وقد عبر الجمهور عن استيائه الشديد من تلك الأحداث المقحمة والمغايرة لما تم الموافقة عليه في النسخة المقدمة بأسماء السادة المؤلفين السابق ذكرهم بالهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، وقد اعترف المخرج المذكور بمسؤليته عن ذلك وأنه تم دون الرجوع إلينا على حسابه الشخصي بموقع Facebook ومرفق مع الشكوى screen shot لما كتبه واعترف به على الملأ".

اختتم: "ولما كنا نثق في نصرتكم للحق وسعيكم الدؤوب نحو تقدم الوطن وتطهيره من كل أشكال الفساد الموجودة داخل أوساطه المختلفة فقد قررنا التقدم إليكم بهذا البلاغ لاتخاذ ما ترونه في صالح نصرة الحق وتقدم ورفعة الوطن وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

وشهد مسلسل "شقة 6" عقب انتهاء عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، حالة من الجدل وبوادر أزمة جديدة بين أحد مؤلفي العمل محمود وحيد والمخرج محمود كامل بسبب الحلقة الأخيرة للمسلسل.

وكتب وحيد، عبر حسابه على "فيسبوك": "لن أكتب جزء جديد لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسئوليتي عنها تماما وشكرا"، وأضاف في تدوينة أخرى: "حسبي الله ونعم الوكيل.. مش النهاية اللي كاتبينها".

بينما رد المخرج محمود كامل على هذه الاتهامات، في بيان صحفي، قال فيه، إن هدفه في هذا المسلسل أن الجمهور يُفكر ويتساءل ويكون هناك حالة جدل ومناقشات، وهو ما حدث طوال حلقات المسلسل.

وأضاف كامل، أنه يحفظ حقوق الجميع ولكن هناك من يدعي بعض الأمور غير الصحيحة، قائلا: "في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملوا فكرة وكانت النتيجة اللي مكتوبة وحشة جدا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجة أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجة عندي، ولن أرد على ما قيل".

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.