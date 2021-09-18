أزمة مسلسل "شقة 6".. المؤلف يخلي مسئوليته ويرفض كتابة جزء ثاني والمخرج يدافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهد مسلسل "شقة 6 " عقب انتهاء عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، حالة من الجدل وبوادر أزمة جديدة بين أحد مؤلفي العمل محمود وحيد والمخرج محمود كامل بسبب الحلقة الأخيرة للمسلسل.

وكتب وحيد، عبر حسابه على "فيسبوك": "لن أكتب جزء جديد لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسئوليتي عنها تماما وشكرا".

وأضاف المؤلف في تدوينة أخرى: "حسبي الله ونعم الوكيل.. مش النهاية اللي كاتبينها".

بينما رد المخرج محمود كامل على هذه الاتهامات، في بيان صحفي، قال فيه، إن هدفه في هذا المسلسل أن الجمهور يُفكر ويتساءل ويكون هناك حالة جدل ومناقشات، وهو ما حدث طوال حلقات المسلسل.

وأضاف كامل، أنه يحفظ حقوق الجميع ولكن هناك من يدعي بعض الأمور غير الصحيحة، قائلا: "في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملوا فكرة وكانت النتيجة اللي مكتوبة وحشة جدا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجة أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجة عندي، ولن أرد على ما قيل".

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.