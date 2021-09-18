طرح البوستر الرسمي لفيلم "أهل الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان صبري فواز، البوستر الرسمي الأول لفيلم "أهل الكهف" المنتظر طرحه قريبا.

البوستر الذي نشره صبري فواز عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يظهر عليه نجوم العمل: خالد النبوي وغادة عادل وريم مصطفى ومحمود حميدة ومحمد فراج ومحمد ممدوح وأحمد عيد ومصطفى فهمي.

وعلّق فواز: "قريبا أهل الكهف".

فيلم "أهل الكهف" بطولة النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، إنتاج "تالنت ميديا برودكشن" وليد منصور.