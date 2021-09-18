هذا ما قالته ماجي بو غصن في عيد ميلادها الـ 46

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة ماجي بو غصن، رسالة لمتابعيها، احتفالا بعيد ميلادها الـ 46 الذي يوافق اليوم السبت 18 سبتمبر.

وكتبت بوغصن، عبر حسابها على موقع "تويتر": "بيوم عيد ميلادي.. بشكر الله على كل نعمة عطاني إياها.. الصحة والعيلة والأصحاب.. وأنتوا اللي دايماً غامرينني بمحبتكم".

وأضافت: "جائزة الموريكس دور أخدتها بفضلكم، وبفضل كل شيء بتعملوه كرمالي.. يا رب أيام أفضل لكل الناس، ويرجع هذا البلد العظيم أفضل مما كان.. شكرًا على كل شيء".

وحصدت ماجي بو غصن، جائزة أفضل ممثلة بحفل "الموريكس دور" عن دورها بمسلسل "الموت".

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن من مواليد 18 سبتمبر 1975، وتزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها بعد معاناتها معه، ثم تزوجت للمرة الثانية في 2003 من المنتج جمال سنان، ورزقت منه بولد وبنت هما "ريان ويارا".