شيرين رضا تكشف عن صورة نادرة من الطفولة.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن صورة نادرة لها من فترة الطفولة.

ونشرت شيرين، الصورة عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت: "ليس الأمر كما يبدو.. لقد كنت سعيدة بالفعل".

وتشارك شيرين رضا في بطولة مسلسل "60 دقيقة" الذي بدأ عرضه على منصة شاهد ابتداءً من يوم الخميس 16 سبتمبر.

المسلسل يتكون من 9 حلقات تدور أحداثها في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، وفيه تقدم شيرين دور محامية. وتشارك شيرين في البطولة أمام ياسمين رئيس، سوسن بدر، الممثل السوري محمود نصر والممثلة السعودية فاطمة البنوي بأول أدوارها الرئيسية في الدراما المصرية، وهو من إخراج مريم أحمدي وتأليف محمد هشام عبية.

إلى جانب "60 دقيقة"، شيرين تشارك في بطولة 3 أفلام جديدة يتم تصويرها حالياً: أولها فيلم "الملحد" الذي تشارك بطولته مع النجمين حسين فهمي ومحمود حميدة، للكاتب إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل. "القاهرة مكة" من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء، وتشارك شيرين بطولته مع النجمة منى زكي. و"تحت تهديد السلاح" الذي تشارك بطولته مع النجوم حسن الرداد وفتحي عبدالوهاب ومي عمر، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما تنتظر شيرين العرض الأول لفيلم "قمر 14" في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة خلال أكتوبر المقبل، والذي يشارك في بطولته النجوم؛ خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وخالد أنور، وهو للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران.

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