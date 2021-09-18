لجنة مشاهدة واختيار عروض المهرجان القومي للمسرح المصري تنتهي من أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، من أعمالها واختارت 10 عروض، من أصل 95 عرضا تقدموا للمشاركة للمهرجان من الجهات الإنتاجية كالفرق المستقلة والهواة والشركات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي.

لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري تكونت من الفنان القدير خالد الذهبي رئيسا، وعضوية كلا من: الفنان شادي الدالي، الناقد باسم صادق، الناقدة هند سلامة، مصمم الديكور محمد هاشم.

وستنطلق فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح، يوم 27 سبتمبر الحالي وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وستحمل الدورة الجديدة عنوان "الكاتب المسرحي المصري"، ويكرم المهرجان اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان القدير فاروق فلوكس، والناقدة آمال بكير وآخرين سيعلن عن أسمائهم خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان.