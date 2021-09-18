قصي خولي يثير الجدل في "الموريكس دور".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثار الفنان قصي خولي، حالة من الجدل عقب ظهوره في حفل "الموريكس دور" بـ "لوك مختلف".

وخطف قصي، الأنظار إليه بحفل "الموريكس دور" الذي أقيم في لبنان مساء أمس الجمعة، ويعود ظهوره بهذا "اللوك" للشخصية التي سيقدمها في مسلسله الجديد، حيث جاء ظهوره في حفل استلام جائزة الـ موريكس دور كأفضل ممثل عن مسلسل "عشرين عشرين" .

وجاءت تعليقات الجمهور، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على "لوك قصي خولي"، كالتالي: "ما حبيت اللوك، قصي الخولي قبل كان شكله ومظهره أحلى وأرتب مع الأسف راحت الهيبة"، "قصي بقي شكله مرعب كدة ليه، بيتفلسفوا ليه في خلقه"، "قصي شكله الأول كان أحلى مين معي"، "هو قصي عامل كدة ليه، دور جديد أكيد"، "شعر قصي يضحك"، "ما حلو قصي بهذا الشعر وهذا الشارب".

وحضر حفل الموريكس دور من الفنانين المصريين: الفنانة شيري عادل والفنان حجاج عبدالعظيم والمذيعة بوسي شلبي والفنان رياض الخولي والفنان أحمد صفوت والفنانة نادية الجندي والفنانة حورية فرغلي.

وكرمت إدارة حفل "الموريكس دور" الفنانة الكبيرة نادية الجندي على مسيرتها الفنية.

جدير بالذكر أن مسلسل "٢٠٢٠" من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين، وظهور الفنان رامي عياش كضيف شرف بالعمل.