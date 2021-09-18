الفنانة درة تكشف سر بكائها يوم فرحها

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت الفنانة التونسية درة، عن العديد من المواقف سواء على الصعيد الشخصي، أو المهني وسبب بكائها في حفل زفافها.

وعلقت درة على مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر في إحدى الندوات تعلق على ظهور اسمها بجانب درة في مسلسل نسر الصعيد، لتقول درة إنها أول مرة ترى هذا المقطع.. أنا عملت الشيء اللي في صالحها وبحترم كل زملائي ومفيش أى مشكلة بيني وبينها، وموضوع التتر ده ليه حسابات أخرى، مشيرة إلى أن الفنانة الكبيرة لبلبة ظهر اسمها عقب اسمها على نفس اللوحة فى أحد الأعمال الفنية، وهو “الشارع اللى ورانا”، بالرغم من تاريخها الطويل ولو في عمل حلو مفيش مانع اشتغل معاها عادى، مضيفة أنها كانت تحلم بمقابلة المخرج الكبير يوسف شاهين وقامت بعمل أوديشن معه ورشحها لدورها في فيلم “هي فوضى”، وكان مؤمنا بها وهو شخصية عظيمة وعبقري، مضيفة أنها لم تواجه أى مشكلة في تعلم اللهجة المصرية واستوعبتها بسرعة، كما خاطبت خلال الحلقة مقدمة الإعلامية سمر يسرى باللهجة التونسية.

وتابعت الفنانة درة، خلال لقائها في برنامج يوم ليك المذاع على قناة الحياة والذي تقدمه الإعلامية سمر يسرى، أن سر بكائها في حفل زفافها أنها تأثرت بالفعل بالظروف والموضوع، ووجدت في عيون من يحبها أنهم تأثروا ببكائها، مشيرة إلى أنها كانت وزوجها جمعهما قصة حب لمدة شهور، والحب لا يقاس بالمدة هو من عند الله ولا يعلم الشخص متى وكيف سيأتى هذا الحب، وكان يعلمها عدد قليل من الأصدقاء المقربين، مشيرة إلى أن علاقتها بالفنان شريف رمزي هي علاقة أخوة ووصفته “أكتر من أخويا” والصداقة الحقيقية موجودة، ودائما يقدم لها النصيحة أيا كانت ستقبلها أم لا.

وواصلت درة، أنها تعتبر إيمان الخميسى صديقتها منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية بأنها تمثل حاليا سفيرة لإحدى الماركات المهمة ولأول مرة يكون لهم سفيرة عربية وفى الشرق الأوسط، وهذا الأمر يسعدها كثيرا وتكون متوترة حين ظهورها لأن هذا الظهور مسئولية، مشيرة إلى أنه لابد لعارضة الأزياء أن تختار ما يناسبها وأن تكون متابعة ومواكبة للموضة وعلى علم بها.

وتابعت درة: أنها تحب الكاتبة ماجدة خير الله وتحترم رأيها وتحترم رأى النقاد لأنه ليس هناك إنسان كامل، مضيفة أنها تتمنى الأعمال الفنية المركبة التي تظهر مواهبها، ومثل هذه الأعمال تكون فرص، وأنها لا تعتمد على أحد وتعتمد على اجتهادها الشخصي، وترى عددا من الأعمال الفنية وتعلق “ياريته كان جالى”، وهذا الأمر يتعلق بالحظ بعض الشيء، مشيرة إلى أن إيجابيات الحلقة كانت أكثر من سلبياتها.