فيفي عبده: لم ألبس فستان الفرح إلا في الأفلام ومعظم زيجاتي عرفية

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت الفنانة المصرية، فيفي عبده أنها رقصت في إحدى الجنازات، موضحةً: “كنت على علاقة حب بشخص هندي ورافقته في إحدى المرات إلى الهند، وذات مرة وجدت مسيرة رافعين خشب عليه ورود، وكنت أظن أنه حفل زفاف ورقصت في الشارع، وبعدها تفاجأت أنها جنازة وأن على هذه الخشبة كان هناك شخص ميت”.

وأشارت “عبده” إلى أنها تفاجأت بالعادات السارية في الهند، وهو ما دفعها إلى رفض الاستمرار بالعلاقة مع الثري الهندي، كونها لم ترغب بالحياة هناك وترك عائلتها في مصر، خاصة وأن والدها كان قد توفي في تلك الفترة.

في ذات السياق، أشارت “فيفي عبده”إلى أنها تزوجت خمس مرات وأن جميع تلك الزيجات كانت عرفية ماعدا أول زواج، كان رسمي، لافتةً إلى أنها لم ترتد فستان الفرح إلا في أفلامها، وكان زواجها الأول بعمرٍ صغير واستمر لأشهر، وعانت لتحصل على الطلاق، ما دفعها للجوء إلى “الزواج العرفي” في علاقاتها اللاحقة، وكانت تثبته رسمياً، حينما تعلم بخبر حملها.

وُلدتْ “فيفي عبده” لأب كان يعمل ضابط، والذي رفض دخولها عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك، تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي دخلت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني «محمد الديراوي» وأنجبا ابنتهما «هنادي».

ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما كما الرقص الشرقي. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.