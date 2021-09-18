برشلونة يسعى لضم نجم مانشستر سيتي

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، السبت، عن مساعي نادي برشلونة للحصول على خدمات الجناح الدولي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية أوائل 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أراد ضم ستيرلينغ هذا الصيف، موضحة أن مدير عمليات الكرة في النادي الإسباني، ماتيو أليماني، سافر إلى مانشستر وحاول حسم الصفقة، التي تضمنت الإعارة أو حتى التخلي عن المهاجم الإسباني أنطوان غريزمان، الذي عاد لفريقه السابق أتلتيكو مدريد، أو مواطنه عثمان ديمبيلي أو سيرجيو روبرتو لبطل الدوري الممتاز.

وقالت “سبورت” إن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، إلا أن ذلك لن يثني برشلونة عن المحاولة مجددا في فترة الانتقالات الشتوية، رغم الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها، والتي أدت هذا الصيف إلى رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ورأت الصحيفة الكاتالونية أن مهمة الحصول على ستيرلينغ “لن تكون سهلة”، لكن برشلونة يمني النفس بمساعدة من مدرب سيتي الحالي ومدربه ولاعبه السابق بيب غوارديولا من أجل جعل هذه الصفقة ممكنة، والسماح للدولي الإنجليزي بترك “استاد الاتحاد” الذي وصل إليه قبل 7 أعوام.

وما يعزز إمكانية التوصل إلى اتفاق بحسب “سبورت”، أن ستيرلينغ وجد نفسه مهمشا في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز، في ظل انضمام جاك غريليش من أستون فيلا، ووجود النجم البلجيكي كيفن دي بروين، والجزائري رياض محرز، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي غابريال جيزوس وفيل فودن.

ولم يخض ستيرلينغ أي مباراة كاملة في المراحل الأربع الأولى من الدوري الممتاز، ولعب أساسيا مرة واحدة في المباراة الافتتاحية التي خسرها فريقه ضد توتنهام صفر-1 وخرج في الدقيقة 70، فيما شارك بديلا في المباريات الثلاث الأخرى التي فاز بها رجال غوارديولا.

كما لعب بديلا في مباراة دوري الأبطال في منتصف الأسبوع، التي فاز بها سيتي على ضيفه لايبزيغ الألماني 6-3، ودخل في الدقيقة 71.