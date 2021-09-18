شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "عروستى" بحضور أبطاله.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أبطال فيلم "عروستى" بعد غدٍ الإثنين بالعرض الخاص للعمل في إحدى سينمات أكتوبر وذلك بحضور أبطاله منهم الفنان احمد حاتم وجميلة عوض وهو من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، ومن المقرر طرحه فى السينمات يوم 22 سبتمبر الحالى .

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "عروستي"، قد كشفت عن البوسترالرسمى الأول للفيلم المنتظر "عروستي"، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، والمقررعرضه يوم 22 بدورالعرض السينمائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة سينرجى المنتجة للفيلم، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورة البوستر الدعائي الأول، وكتبت "عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريباً"، وسرعان ما نشرالفنان احمد حاتم البوستر عبر حسابه الشخصى وكتب " عروستي! دليلك لزواج ناجح او لمحكمة الأسرة أنت وحظك بقي".

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

وشاركت مؤخرا الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.