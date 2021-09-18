إبنة رجاء الجداوي تكشف عن هدية دلال عبد العزيز لوالدتها في عيد الحب

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - نشرت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” صورة عبر حساب والدتها على إنستجرام كشفت من خلالها عن هدية قدمتها الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” إلى رجاء بمناسبة عيد الحب في عام 2018 .

وتمثلت الهدية في لوحة ” بورتريه ” تضم عدد من الصور لرجاء الجداوي من مراحل عمرية مختلفة تجمعها بزوجها الراحل ” حسن مختار ” وإبنتها أميرة وحفيدتها روضة .

وكتبت أميرة مختار في تعليقها على الصورة : ” هدية طنط دلال لمامي الله يرحمهم في عيد الحب 2018 ” .