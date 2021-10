نيللي كريم عن زواجها من هشام عاشور : ” هزار وقلب جد “

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - كشفت الفنانة ” نيللي كريم ” عن تفاصيل ارتباطها بزوجها لاعب الإسكواش السابق ” هشام عاشور ” وعرضه الزواج عليها وذلك في إتصال هاتفي لها مع الصحفي ” ربيع الهندي ” لبرنامج ET بالعربي .

فأشارت نيللي كريم إلى أن زوجها هشام عاشور كان قد عرض عليها الزواج في المقابلة الأولى لهما وهو ما تقبلته بسخرية وردت عليه مازحة بأن ينتظر حتى يتعرفا على بعضهما البعض أكثر .

وتابعت نيللي بأن المزاح تحول بعد ذلك إلى علاقة جادة معربة عن سعادتها بزواجها وحياتها مع زوجها .. وأكدت على أنها لا تهتم بما يقال حول فارق السن بينهما وأنها تكبره ب 8 سنوات مشيرة إلى أن الحب لا يعترف بالأرقام والحسابات وعدم اهتمامها بما يقوله الناس .

وأضافت : ” الحب مفهوش حسابات أول ما تبدي تحسب وتهتم بكلام الناس هيجيلك هلع .. أنا بمشي بمبدأ أمشي مع قلبك وإحساسك وهو توفيق من ربنا ” .

واستكملت : ” قرار مش سهل لأي رجل أنه يتجوز من نجمة خاصة لو راجل شرقي وده بيحصل لما يكون الراجل عنده ثقة زايدة في نفسه مليون في المية .. والناس تقول اللي عاوزة تقوله أهم حاجة إني مبسوطة وسيب الكلام للناس ” .

وحول علاقة هشام عاشور بأولادها قالت نيللي كريم أن زوجها على علاقة جيدة للغاية معهم وتربطهم به صداقة .. كما رحبت والدتها بهذه الزيجة على الرغم من تخوفها من رد فعلها .

