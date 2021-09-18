حقيقة إنفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بسبب فنانة شهيرة

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - أعربت الفنانة ” درة ” خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية ” سمر يسري ” في برنامج يوم ليك عن استيائها من الشائعات التي ترددت حول أنها تسببت في إنفصال الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” دينا الشربيني ” .

فأكدت درة على أنها لا علاقة لها بشئ ولا تعلم من أين جاءت هذه الأخبار أو الهدف منها وعلقت ساخرة : ” أنا اللي جبت الكورونا للعالم ” .

وأشارت درة إلى أن عمرو دياب ودينا الشريبيني أصدقاء لها وكانت قد قامت بدعوتهما على حفل زفافها ولكن يبدو أن توقيت حدوث الخلاف بينهما تزامن مع حفل زواجها وهو ما تعتبره ” صدفة بحتة ” .

وأضافت درة معربة عن إندهاشها من تصديق الجمهور لمثل هذه الأخبار وتداولها . وطالبت بمعرفة المعلومة والخبر منها شخصيا وليس تداول أي شيء يتم كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي .