شكرا لقرائتكم شاهد.. رحمة رياض تفقد وعيها على السجادة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثناء تواجدها في مهرجان "موريكس دور" الموسيقي، برفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، فقدت المطربة العراقية رحمة رياض بشكل مفاجئ وعيها، وسط الحضور الذين تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

وخلال اللحظات التي أغمى فيها على الفنانة الشابة كان زوجها بجانبها محاولاً مساعدتها ونقلها إلى سيارة الإسعاف، حيث حضر الصليب الأحمر اللبناني لإسعافها.

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وذكرت صاحبة "الكوكب" لموقع ET بالعربي أن سبب سقوطها هو الإرهاق الشديد وقلة النوم وعدم الأكل، لأنها وصلت من المطار إلى الحفل فوراً، مؤكدة أنها باتت بحالة أفضل.

يذكر أن رحمة رياض كانت قد أعلنت خطوبتها إلى الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم في مايو الماضي، ونشرت عبر صفحتها في موقع "إنستغرام"، صورة لها مع خطيبها، وكتبت "باركولي".

كما نشر علوم صورة له مع النجمة الشهيرة عبر صفحته، وعلق عليها قائلًا "وعد مني وعد وأخذتها.. باركولي".

وبرز اسم الممثل الأميركي العراقي ألكسندر علوم بشكل كبير في شهر رمضان 2021 بعد عرض مسلسل "أم بديلة" الذي قام ببطولته إلى جانب عددٍ من نجوم لبنان والعراق.

وبدأ حياته الفنية كعارض أزياء في الولايات المتحدة الأميركية، وشارك في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم، قبل أن يجد طريقه إلى عالم التمثيل.