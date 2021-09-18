عيضه المنهالي يتغزل بجمال "السولعي"

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أبوظبي: أطلق الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أحدث أغنياته من اللون الشعبي الإماراتي بعنوان "السولعي" من كلمات الشاعر سعيد بن مصلح والحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

ويقول مطلع الأغنية:

لا يا شبيه السولعي

لولا القلايد والثياب

جيدٍ و خد و مدمعي

وخصرٍ مجلّده الشباب

أشتاقلك و إنته معي

قربك هنا بعدك عذاب

وقد عرض المنهالي أغنية "السولعي" عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية، وعبر جميع الإذاعات المحلية في الإمارات والخليجية والعربية، الى جانب المكتبات الموسيقية المتخصصة عبر منصات الشهيرة المتخصصة في عرض وسماع الأغنيات.

