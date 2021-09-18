رحمة رياض، عايض، رامي جمال ودي جي أصيل يشعلون ليالي فوّرها

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"الخليج 365": تستمر حفلات الصيف في السعودية، حيث كان لجمهور منطقة الشرقية لقاء مع كل من النجوم رحمة رياض، عايض، رامي جمال ودي جي أصيل، ضمن حفلات "فوّرها".

برعاية شركة 4M وبالتعاوان مع شركة 360 Live شهد مسرح إكسبو دمّام ضهران Dammam Dhahran Expo ليلة تلألأ فيها 4 من ألمع نجوم العالم العربي؛ رحمة رياض، عايض، منسّق الموسيقى دي جي أصيل DJ Assil ورامي جمال الذي يلتقي بالجمهور السعودي للمرة الثانية، حيث سبق ووقف أمام جمهور جدّة على المسرح العريق Jeddah Super Dome ضمن حفلات صيف جدّة.

ومع إستعداداتها للقاء جمهور الشرقية، غرّدت النجمة العراقية رحمة رياض على حسابها الخاص تويتر تسأل الجمهور عن أغانيهم المفضّلة، تحت شعار "يللا نفوّرها".

ليلة شرقية بامتياز مع موسيقى DJ Assil فأشعل الجمهور الذي أطلق العنان لحماسه قبل لقاء النجمة العراقية رحمة رياض التي تألّقت بإطلالتها وأطربت الجمهور بباقة من أجمل أغانيها منها "الكوكب" و "وعد مني" وغيرها...

تبعها الفنان المصري رامي جمال فأشعل أجواء الحفل والجمهور الذي غنى معه "إمشي روح" ،"ما تتنسيش"، "تعدي سنين"، "حكاية روح" و"اوعديني" وغيرها...

اما الفنان السعودي عايض الذي يطل على الجمهور السعودي للمرة الرابعة، فقد شهد تفاعل جماهيري كبير....