شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم لا تمانع مشاركة زوجها هشام عاشور عمل فنى: عنده قدرات تمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة نيللى كريم أنها لا تمانع في التعاون الفني مع زوجها هشام عاشور، قائلة في أحد البرامج ياريت يجمعنى بيه عمل فنى، لأنه عنده قدرات تمثيلية، فضلاً عن أنه قدم دورًا في أحد الأفلام الأمريكية من قبل، بالإضافة إلى أنه قدم دور ضابط شرطة في مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا.

وفى سياق آخر، تواصل نيللى كريم تصوير دورها في فيلم "السرب" مع النجم أحمد السقا، ودياب وشريف منير وعمرو عبد الجليل، من إخراج أحمد نادر جلال، ومقرر عرضه الفترة المقبلة .

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت العام الماضى مسلسل "ضد الكسر" وشارك في بطولته كل من محمد فراج، ولقاء الخميسى، وعدد كبير منالفنانين، تـأليف عمرو الدالى، إخراج أحمد خالد .