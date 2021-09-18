شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "موسى" لـ كريم محمود عبد العزيز تتخطى إيراداته 15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم موسى بطولة النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز، 247,657 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة، لتتخطى إيراداته الـ 15 مليون ونصف المليون جنيه منذ عرضه فى السينمات يوم 11 أغسطس الماضى.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدورأحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

وعلى جانب آخر يواصل كريم محمود عبد العزيز تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" الذى يعود به إلى الكوميديا مرة أخرى، ويشارك فى بطولته كل من منه شلبى، محمد محمود، محمود حافظ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج بيتر ميمى.