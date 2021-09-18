شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يتحدى فان دام فى مباراة قتالية: "عند كلمتى بس إيديك الاتنين يبقوا مربوطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتدت المعركة الكوميدية الساخرة، بين النجم العالمى فان دام، والنجم محمد هنيدى، على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إعلان هنيدى تحديه لـ"فان دام"، بصور فريقين من الفنانين الذين يجيدون تمثيل ألعاب الفنون القتالية، فى منافسة على "الصورة التى تشع فخامة".

وقبل محمد هنيدى، تحدى فان دام، لخوض تحدى قتالى، وذلك من خلال تدوينة ساخرة نشرها، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نشر صورة له وهو مفتول العضلات فى أحد مشاهد فيلم "فول الصين العظيم"، وبجانبها صورة لـ فان دام، وعلق عليها: "مازلت عند كلمتى.. مباراة بدون قوانين.. فى قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".



محمد هنيدى

والبداية جاءت قبل يومين عندما انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، جمعت ثلاثى الأكشن فى سينما هوليوود، البلجيكى جان كلود فان دام، والصينى جاكى شان، والهندى شارو خان، ووصفت هذه الصورة التى جمعت ثلاثى القوة بأنها "صورة تشع فخامة غير محدودة"، ليتدخل النجم هنيدى ويرد بكل قوة، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا فى مصر: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: "صورة تشع أكثر".

ليرد النجم فان دام، رد ممازحا هنيدى: "استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"، فى إشارة إلى شخصية محى الشرقاوى، التى قدمها هنيدى فى فيلم "فول الصين العظيم".



تحدى هنيدى

وفى سياق آخر، أعلن النجم محمد هنيدى، فى تغريدات ساخرة، اليوم السبت، اعتزاله التمثيل والفن، وكتب هنيدى، فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي".

وأضاف هنيدي في سلسلة تغريداته: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".