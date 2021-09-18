شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصرى، في دورته الـ14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، من أعمالها واختارت 10 عروض مسرحية، من أصل 95 عرضًا تقدموا للمهرجان من الجهات الإنتاجية كالفرق المستقلة والهواة والشركات، ومنظمات المجتمع المدنى ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي .



لجنة مشاهدة واختيار العروض

لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري تكونت من الفنان القدير خالد الذهبي رئيسا، وعضوية كلٍ من: الفنان شادي الدالي، الناقد باسم صادق، الناقدة هند سلامة، مصمم الديكور محمد هاشم، ومقرر اللجنة أمى على ماهر.



لجنة مشاهدة واختيار العروض تنتهي من أعمالها

وستنطلق فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومى للمسرح، يوم 27 سبتمبر الحالى وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وستحمل الدورة الجديدة عنوان "الكاتب المسرحي المصري "، ويكرم المهرجان اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان القدير فاروق فلوكس، والناقدة آمال بكير وآخرين سيعلن عن أسمائهم خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان يوم 22 سبتمبر بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة الخامسة .