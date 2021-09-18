مينا مسعود في عيد ميلاده: "أتطلع إلى العشر سنوات المقبلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص النجم العالمي مينا مسعود، على توجيه رسالة لـ متابعيه وجمهوره بجميع أنحاء العالم، موجها الشكر لهم على التهنئات التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب مسعود، عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "شكرًا للجمهور والأصدقاء في كل العالم، لقد جعلتوني أشعر أنني مميز".

وأضاف: "أنا ممتن لأنني خضت الكثير من التجارب في سن العشرينات، وأتطلع إلى العشر سنوات المقبلة، شكرًا للجميع على تلك التهنئات".

جدير بالذكر أن مينا مسعود من مواليد 17 سبتمبر1991، وهاجرت أسرته من القاهرة إلى كندا، وهو في سن الثالثة فقط من عمره، لكنه يتحدث اللغة المصرية بشكل جيد، ويعتبر التراث المصري ملهماً بالنسبة له.