بالفيديو| سامي مغاوري لـ"الخليج 365": أرتدي 8 عمم في "علاء الدين" وزن الواحدة 10 كيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان الكبير سامي مغاوري إنه كان يتوقع أن تحقق مسرحية "علاء الدين" نجاحا ساحقًا، مرجعا ذلك إلى اكتمال العناصر الفنية الخاصة بالعرض.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "(علاء الدين) تتميز بعناصر فنية مكتملة: نص مسرحي ومخرج مسرحي متميز مفاجأة المفاجآت، هو مخرج فيديو وسينما رائع جدا وعالمي مجدي الهواري، عندنا نجم سينمائي رائع عنده كاريزما عالية، الناس تعشقه وتحبه، أعماله الوطنية سبقاه، إلى جانب مجموعة ممثلين مسرحيين ممتازين، ملتزمين ومجتهدين".

وتابع "كذلك وجود تقنية مسرحية عالية جدا تجعل المشاهد كأنه جالس في أحد مسارح أمريكا برودواي أو لندن أو باريس، تقنية عالية يديرها مجموعة من المصريين بمنتهى الكفاءة والإبداع، يثبتوا للدنيا كلها إننا قادرين نعمل أي حاجة طالما توافرت الإمكانيات".

ولفت سامي إلى أحد أهم عناصر الإبداع في مسرحية "علاء الدين"، وهو عنصر الملابس والاكسسوار، مؤكدًا "قمة في الروعة والإبداع رغم صعوبتها، فأنا أعاني من الملابس أثناء العرض، بلبس 8 عمم وزن الواحدة بين 8 وعشرة كيلو صعبة جدا غير العبايات، لكن بنسى كل ده في العرض مقابل تصفيق الناس واستحسانهم ورغبتهم في إلقاء السلام والتحية والتقاط الصور مع جميع الممثلين بعد انتهاء العرض".

سامي كشف أنه كان يشعر بالخوف من نفسه وألا يستطيع الاستمرار في العرض، مضيفًا "كنت خايف من نفسي أنا لكن الحمد لله اشتغلت واجتهدت وقدرت ابقى وسطهم، (مازحا) لإني أصغرهم سنا. الحمد لله العمل كله مكتمل الناس كلها قلبها على قلب بعض وخايفة على شغل بعض"، متمنيًا أن يمتد العرض لأكثر من موسم.

"علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد ثروت، تارا عماد، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، ومن إخراج مجدي الهواري.