أحدث ظهور.. حورية فرغلي بـ"الموريكس دور": "راجعة بحاجة أقوى من ساحرة الجنوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهد حفل "الموريكس دور" الذي أقيمت دورته العشرين، مساء أمس الجمعة في لبنان، أحدث ظهور للفنانة حورية فرغلي.

وقالت حورية، في لقاء مع المذيعة بوسي شلبي من "الموريكس دور": "أواصل حاليا تصوير مسلسل جديد في لبنان، وراجعة قوية ومفترية وربنا يستر، وأنا بصور في لبنان حاسة إني في بيتي وسط إخواتي، وسعيدة ومبسوطة أوي".

وتابعت: "أعود بحاجة أقوى من (ساحرة الجنوب)، وإن شاء الله المسلسل يحقق النجاح".

وأضافت: "لبنان جميلة والدنيا حلوة، وبنصور ومبسوطين، وأنا مش عايزة أرجع تاني بصراحة".

وحضر حفل "الموريكس دور" من الفنانين المصريين كلا من، الفنانة شيري عادل والفنان حجاج عبد العظيم والإعلامية بوسي شلبي والفنان رياض الخولي والفنان أحمد صفوت والفنانة نادية الجندي والفنانة حورية فرغلي.

وكرمت إدارة حفل"الموريكس دور" الفنانة الكبيرة نادية الجندي على مسيرتها الفنية.