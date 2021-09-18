خاص بالفيديو| تارا عماد: كدت أفقد الوعي بأول أيام "علاء الدين".. ومتحمسة للعودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

قالت الفنانة الشابة تارا عماد، إنها كانت على يقين أن مسرحية "علاء الدين" ستعود للعرض في موسم جديد، بعد انتهاء الموسم الأول، مرجعة السبب في ذلك إلى ردود الفعل الإيجابية التي كانت تصل لكل فريق العمل وقت العرض، وإبداء الجمهور إعجابهم بالعمل، مؤكدة أنها متحمسة للموسم الثاني.

وأوضحت تارا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "(علاء الدين) هي تجربتي الأولى في عالم المسرح، وأقارن نفسي الآن باليوم الأول لي في العرض، وقتها شعرت أنني سأفقد الوعي (هيغمى عليا)، ودارت في رأسي الكثير من الأفكار بينها، لماذا أفعل ذلك في نفسي، لكن مع مرور الوقت الوضع تغير تماما، وفي كل مرة أشعر بحماس شديد قبل ظهوري على المسرح، واستعجل ذلك لأمثل وأغني وأرقص".

وأكدت تارا أن الوضع تغير بعد أن مرت بكل شيء كانت تشعر بالخوف من حدوثه، موضحة "اللي كنت خايفة منه حصل، وقعت واتلغبطت ونسيت، فخلاص بقى خدت مناعة وغير كده بقيت مستمتعة، عملناها كتير وبقيت مستريحة في دور ياسمين، ومستريحة في الكلام وفي خطواتي، زمان كنت مقلقة لأنها أول مرة دلوقتي سيطرت على نفسي".

"علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد ثروت، تارا عماد، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، ومن إخراج مجدي الهواري.