معرض للتصميمات المسرحية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورته الـ 28 برئاسة الدكتور جمال ياقوت معرضا دوليا للتصميمات المسرحية الطليعية غير التقليدية من (ديكور – أزياء – إضاءة – سينوغرافيا – فراغ.. إلخ) وذلك في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل .

وأوضح مصمم الديكور حازم شبل عضو مجلس إدارة المهرجان والمشرف على المعرض أن الأولوية ستكون للتصميمات التي تستخدم أفكاراً وتشكيلات وخامات وعلاقات تشكيلية درامية جمالية مبتكرة، بالإضافة لتصميمات العروض التي تقدم في أماكن تم تطويعها للعرض المسرحي بعلاقات مبتكرة - بين منطقة العرض والجمهور – مختلفة عن الشكل التقليدي لمسرح البروسينيوم.

وأضاف: التصميمات المقدمة ستكون لعروض مسرحية تم تنفيذها وعرضها جماهيرياً بالفعل وغير محددة بسنة إنتاج معينة، وآخر موعد لتلقي الطلب الكامل للمشاركة (ببيانات كاملة وصور عالية الجودة للتصميم وصور من العرض نفسه تظهر المسرح كله - منطقة العرض - بشكل يوضح التصميم المنفذ وعلاقته بعناصر العرض الأخرى هو 31 أكتوبر 2021 ، وسوف يعلن المختارين للعرض (من قبل لجنة اختيار) في الأسبوع الأول والثاني من نوفمبر 2021.

المعرض سوف يتحمل طباعة صور التصميمات المقبولة للعرض وتجهيزات المعرض مع توفير شاشات تليفزيونية لعرض صور التصميمات ومقاطع الفيديو المرسلة من العروض المشاركة وكتيب المعرض سوف يضم صور وبيانات كل التصميمات المعروضة باللغة العربية والإنجليزية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية.