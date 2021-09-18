فيديو وصور| نادين نسيب نجيم ترقص بـ"الموريكس دور" على أغنية "يا بتفكر يا بتحس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهد حفل "الموريكس دور" الذي أقيم مساء أمس الجمعة في لبنان، رقص الفنانة نادين نسيب نجيم بعد تكريمها وأسرة مسلسل "عشرين عشرين" على نجاح العمل.

وتفاعلت نادين، مع الأغاني المقدمة بالحفل، بينها "يا بتفكر يا بتحس" للمطربة شيرين عبدالوهاب، بالرقص والغناء أمام حضور الحفل الذين شاركوها فرحتها بالتكريم على دورها بمسلسل "عشرين عشرين".

وحضر الحفل من الفنانين المصريين: الفنانة شيري عادل والفنان حجاج عبدالعظيم والإعلامية بوسي شلبي والفنان رياض الخولي والفنان أحمد صفوت والفنانة نادية الجندي والفنانة حورية فرغلي.

وكرمت إدارة حفل "الموريكس دور" الفنانة الكبيرة نادية الجندي على مسيرتها الفنية.

ويُعرض لنادين نسيب نجيم على منصة شاهد vip، مسلسل "صالون زهرة" ويشاركها البطولة الفنان معتصم النهار.