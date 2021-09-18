وفاة والد الفنانة المعتزلة جيهان نصر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي أول أمس الخميس نصر عيسى، والد نجمة الدراما التليفزيونية في التسعينيات، الفنانة المعتزلة جيهان نصر، وتم تشييع جنازة الراحل ظهر أمس الجمعة من مسجد التلاوي في دريم لاند.

وبحسب موقع جريدة البيان الإماراتية، أعلنت جيهان نصر الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر، تغمده الله بواسع رحمته، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، ولا اعتراض على قضاء الله"، وطلبت من متابعيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وحرص عدد كبير من أفراد الأسرة على إعلان الخبر، عبر حساباتهم على موقع فيسبوك، وكتب كريم حسن عيسى "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي رحمه الله عمي الغالي نصر عيسى"، عمرو نجل شقيق الراحل " إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي الحاج نصرـ تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله".

كما غيرت جيهان صورتها الشخصية عبر "فيسبوك"، واستبدلتها بصورة لآية قرآنية "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهُم مُّصيبةٌ قالوا إِنا لله وإِنا إِليه راجعون".

جيهان نصر، اسمها بالكامل جيهان نصر عيسى محمد، مواليد شهر مايو عام 1972، واحدة من أجمل الوجوه التي ظهرت على الساحة الفنية، قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية في التسعينيات، وحققت نجاحًا كبيرًا، دخلت العمل الفني عبر بوابة الإعلانات، من أشهر أعمالها قبل قرار الاعتزال وارتداء الحجاب: "من الذي لا يحب فاطمة"، "المال والبنون 2"، "بريء في ورطة"، "أصل وخمس صور"، وفيلم "البحث عن توت عنخ آمون".