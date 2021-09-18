شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يشكر الجمهور على تهنئات عيد ميلاده: جعلتونى أشعر أننى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي مينا مسعود، على توجيه رسالة شكر لكل متابعيه وجمهوره من جميع أنحاء العالم، على التهنئات التى تلقاها بمناسبة عيد ميلاده، الذى يتزامن مع يوم 17 سبتمبر، حيث قال فى تغريده عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر": "شكرًا للجمهور والأصدقاء في كل العالم، لقد جعلتوني أشعر أننى مميز".

وأضاف مسعود، فى تغريدته: "أنا ممتن لأننى خضت الكثير من التجارب في سن العشرينات، واتطلع إلى العشر سنوات المقبلة، شكرًا للجميع على تلك التهنئات"، وسرعان ما حصدت التغريدة عدد كبير من التعليقات المهنئة بعيد ميلاده.



تغريدة مينا مسعود

يأتى هذا فيما حرص النجم العالمي ويل سميث، على الاحتفال بعيد ميلاد النجم العالمى من أصول مصرية مينا مسعود، وهو من مواليد 17 سبتمبر، ونشر سميث، عدة صور عبر ستورى حسابه على موقع "إنستجرام"، يظهر فيها الاثنان من كواليس تصوير فيلمهما "علاء الدين"، إضافة إلى صورة خارج الاستوديو، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد".