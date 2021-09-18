شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج ينهى مشهده الأخير فى سلسلة James Bond على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم العالمي دانيال كريج، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد No Time to Die والذي يعد الفيلم الأخير له بشخصية جيمس بوند الشهيرة، بعد سلسلة من الأعمال السينمائية في تجسيد العميل السري البريطاني، والمقرر طرحه بداية الشهر المقبل في دور العرض السينمائي بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة "فاريتى"، تفاصيل المشهد الأخير للعميل السري البريطاني في الفيلم المقبل، والتي ظهر فيها كريج وهو يخرج من طريق في لقطة نهائية مناسبة لمسيرة مهنية استمرت 15 عامًا في قصة العميل 007.

وسرعان ما ألقى كريج خطابًا مؤثرًا بعد الانتهاء من عملية التصوير، ليودع طاقم التصوير بشكل نهائي في آخر مشهد له بالسلسلة الأشهر في عالم الأكشن والحركة، لينتهي آخر أيام التصوير بعناق بينه وبين طاقم العمل والممثلين.

يأتى هذا فيما كشفت عدة تقارير أجنبية، منذ أيام، عن أن فيلم الأكشن المنتظر عرضه نهاية الشهر الجاري No Time To Die بطولة النجم العالمي دانيال كريج، سيحتوي على 40 دقيقة من اللقطات الموسعة التى تمتاز بالحركة والأكشن طوال الفيلم، بالإضافة إلى مشاهدات رؤية أوسع لمشاهدى سينمات الايماكس.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن مخرجة فيلم جيمس بوند المنتظر، استخدمت كاميرات الافلام عالية الدقة مقاس 70/15 من أجل مشاهد سينمات الـ IMAX ولخلق صورة فائقة الوضوح إلى جانب الهندسة السينمائية المخصصة لدور عرض الايماكس، والتى ستميز مشاهدة الفيلم عن المنصات الرقمية المرتقب طرحه بها.

ومن المقررأن تحتوي صورة فيلم جيمس بوند الجديد، على صورة أكثر بنسبة 26% عن سابق اعمال جيمس بوند، لتوسيع رؤية المشاهد البصرية لملء الشاشة كما تم تصميمها بشكل إبداعى من قبل صانعي الأفلام وللسماح لرواد السينما بتجربة المزيد من الصور بوضوح غير مسبوق.