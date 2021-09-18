شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" تمنع أحمد صلاح حسنى من حدوتة "ماريونيت" من مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان أحمد صلاح حسنى بفيروس "كورونا" خلال الأيام الماضية، وذلك قبل تصوير حدوتة "ماريونيت" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، حيث قررت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل إسناد مهمة بطولة المسلسل للفنان محمود عبد المغنى بدلاً من أحمد صلاح حسنى، وذلك يرجع إلى أن المسلسل مرتبط بموعد عرض، وهو الأمر الذى دفع صناع المسلسل لإسناد مهمة بطولة المسلسل لمحمود عبد المغنى.

وصور عبد المغنى أولى مشاهده في حدوتة " ماريونيت" أمس الجمعة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهى الحدوتة ضمن مسلسل "ورا كل باب" وتتضمن الحدوتة 5 حلقات، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح .

حدوتة "ماريونيت" بطولة محمود عبد المغنى، ودينا فؤاد، وميرنا نور الدين، وعدد أخر من الشباب، ومن المقرر أن ينتهى التصوير خلال السبوع المنقبل، وتعرض على قناة الحياة