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كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - حلت الفنانة التونسية ” درة ” ضيفة مع الإعلامية ” سمر يسري ” في برنامجها ” يوم ليك ” المذاع على قناة الحياة .
وكشفت درة خلال اللقاء عن أنها تحلم بتجسيد شخصية الفنانة الجزائرية الراحلة ” وردة ” ولكنها تعلم بأن هذا الحلم لن يتحقق بسبب رفض نجل وردة تقديم قصة حياة والدته في عمل فني .
وأعربت درة عن حبها الشديد للفنانة الراحلة وحبها لقصة حياتها منذ قدومها من الجزائر إلى مصر وكفاحها وأعمالها الفنية ونجاحها بالإضافة إلى قصة حبها مع الملحن الراحل ” بليغ حمدي ” .
وتابعت : ” هي موهبة فظيعة وحضور وطبعا قصة حياتها لو اتعملت هتبقى جميلة جدا ورائعة وشرف لأي ممثلة تعملها .. ولكن هما بيتهيألي مش هيعملوها وليهم كل الاحترام ” .
كانت هذه تفاصيل خبر درة تتمنى تجسيد هذه الشخصية وتعلق : ” حلمي لن يتحقق “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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