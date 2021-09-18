درة تتمنى تجسيد هذه الشخصية وتعلق : ” حلمي لن يتحقق “

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - حلت الفنانة التونسية ” درة ” ضيفة مع الإعلامية ” سمر يسري ” في برنامجها ” يوم ليك ” المذاع على قناة الحياة .

وكشفت درة خلال اللقاء عن أنها تحلم بتجسيد شخصية الفنانة الجزائرية الراحلة ” وردة ” ولكنها تعلم بأن هذا الحلم لن يتحقق بسبب رفض نجل وردة تقديم قصة حياة والدته في عمل فني .

وأعربت درة عن حبها الشديد للفنانة الراحلة وحبها لقصة حياتها منذ قدومها من الجزائر إلى مصر وكفاحها وأعمالها الفنية ونجاحها بالإضافة إلى قصة حبها مع الملحن الراحل ” بليغ حمدي ” .

وتابعت : ” هي موهبة فظيعة وحضور وطبعا قصة حياتها لو اتعملت هتبقى جميلة جدا ورائعة وشرف لأي ممثلة تعملها .. ولكن هما بيتهيألي مش هيعملوها وليهم كل الاحترام ” .