فائق حسن لأصالة : ” أعشقك حد اللا عودة “

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - وجه الشاعر العراقي ” فائق حسن ” رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة السورية أصالة ” عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .
فنشر فائق حسن صورة تجمعه بأصالة والتي ظهرا بها بداخل سيارة وكتب في تعليقه عليها : ” مهما بالغت لن أصلك .. كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن ” .
وتابع : ” أيتها المرأة القلب .. أعشقك حد اللا عودة .. أنتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون ” .
وأعادت أصالة نشر منشور زوجها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية القصص المصورة وكتبت في تعليقها عليها : ” بيحق لنا نفرح ” .
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