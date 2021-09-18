فائق حسن لأصالة : ” أعشقك حد اللا عودة “

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - وجه الشاعر العراقي ” فائق حسن ” رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة السورية أصالة ” عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

فنشر فائق حسن صورة تجمعه بأصالة والتي ظهرا بها بداخل سيارة وكتب في تعليقه عليها : ” مهما بالغت لن أصلك .. كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن ” .

وتابع : ” أيتها المرأة القلب .. أعشقك حد اللا عودة .. أنتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون ” .

وأعادت أصالة نشر منشور زوجها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية القصص المصورة وكتبت في تعليقها عليها : ” بيحق لنا نفرح ” .