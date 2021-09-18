محمد هنيدي يعلن اعتزاله التمثيل

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” محمد هنيدي ” بطريقة ساخرة عن أحد القرارات التي اتخذها صباح اليوم السبت حيث قرر اعتزال مجال التمثيل والاتجاه للغناء كمطرب شعبي في الأفراح

فكتب محمد هنيدي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول ” .

وأضاف محمد هنيدي مطالبا الجمهور والمتابعين بعدم السخرية من قراراته قائلا : ” وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية ” .