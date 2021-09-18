الموت يفجع الفنانة المعتزلة ” جيهان نصر “

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية المعتزلة ” جيهان نصر ” عن وفاة والدها ” نصر عيسى ” يوم الخميس الماضي والذي شيعت جنازته يوم أمس الجمعة .

فكتبت جيهان نصر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ” .

وتابعت : ” ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله .. الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند .. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة ” .

يذكر أن الفنانة جيهان نصر كانت قد اعتزلت الفن في عام 1999 وابتعدت عن الأضواء تماما بعد زواجها من رجل أعمال سعودي الجنسية وأنجبت منه أربعة أولاد هم : سماهر وسيف وسارة وسلطان .