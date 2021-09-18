أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه ” كريم فهمي “

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كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أجرى الفنان ” أحمد فهمي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه ” الحكاية ” كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان ” كريم فهمي ” بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى .
فقال أحمد فهمي أن شقيقه كريم كان قد شعر بآلام في صدره منذ أيام وأصيب ب ” الكحة ” وظن أنه مصابا بفيروس كورونا وقام بعزل نفسه .. وبعد إجرائه للتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة اكتشف إصابته بجلطتين في الرئة واحدة بالرئة اليمنى والأخرى في الرئة اليسرى .
وأشار أحمد فهمي إلى أنه حتى الآن غير معروف سبب إصابة شقيقه بهذه الجلطات .. وتابع : ” مفيش حاجة معروفة ولسه في تحاليل مظهرتش بس ملهاش علاقة بالكورونا .. وسنًا كريم مش كبير هو 38 سنة ” .
وأكد أحمد فهمي على أن شقيقه كريم قد خرج من غرفة الرعاية المركزة ويتواجد حاليا في غرفة عادية .. مضيفا : ” الحمد لله هو كويس وفايق وبشكر الناس جدًا وباذن الله يومين تلاتة ويخرج من المستشفى ” .
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