الفنان المصري محمد هنيدي يثير جدلا كبيرا بتدوينة عبر حسابه الشخصي

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أثار الفنان المصري محمد هنيدي جدلا كبيرا بتدوينة ساخرة نشرها عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، السبت.



وقال محمد هنيدي: "قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي".

وأضاف: "أي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول.. وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".

يشار إلى أن محمد هنيدي احتفل مؤخرا بعرض "الإنس والنمس"، ويدور حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

ويشارك في بطولته بجانب محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، محمود حافظ، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.