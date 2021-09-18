أيتن عامر تتلقى تهديدات بالقتل وتستغيث بجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة أيتن عامر، عن استيائها الشديد بسبب تلقيها رسائل تهديد كثيرة خلال الفترة الماضية، ما جعلها تستنجد بجمهورها.

وكتبت، عبر “فايسبوك”: “أنتم غير قادرين أن ترسلوا رسائل التهديد من داخل مصر لأنكم تعرفون أنّ لها كبيراً وفيها قانون، وتلجأون لفعل ذلك من الخارج”.

وتابعت قائلةً: “البلد فيه قانون وماشي صح، ومن له حق سيأخذه لو كان عند مَن، لا منصب بينفع ولا فلوس، صوت الحق عالٍ ومسموع”.

ويُذكر أنّ الفنانة المصرية تشارك في حكاية “وأنا قبلت” من مسلسل “زي القمر”، ويشاركها البطولة تيام مصطفى قمر، عابد عناني، محسن منصور، أسامة عبدالله، لبنى ونس، عزت زين، شريف الغريب، قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.