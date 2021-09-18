بعد إدانته بالتعرض جنسياً لفتاة قاصر.. دريك بيل يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُهم نجم قناة “نيكلوديون” Nickelodeon السابق الأميركي دريك بيل باستدراج فتاة قاصر من معجبيه والتعرض لها جنسياً. وفي شهر تموز (يوليو)، حكمت محكمة كليفلاند عليه بالبقاء تحت المراقبة لمدة سنتين بالإضافة إلى القيام بـ 200 ساعة من الخدمات للمجتمع.

وخرج بيل عن صمته أمس (الجمعة) الواقع فيه 17 أيلول (سبتمبر) حيث نشر فيديو على حسابه على “انستغرام” يقول فيه: “معظم الأخبار التي سمعتموها غير صحيحة وأعتقد أنكم تستحقون شرحاً لما يحدث. أعلم أن هذه الأحداث حصلت بسرعةٍ بالنسبة لكم.

أمّا بالنسبة إليّ فقد امتدت على مدار ثلاث سنوات من الادعاءات الكاذبة والتحقيقات. ولا أخبركم أن الادعاءات كاذبة من تلقاء نفسي بل إنّ ولاية أوهايو قد أثبتت عدم صحتها. ولو كانت صحيحة لاختلف الوضع ولما كنت في منزلي الآن مع زوجتي وطفلي”.

واتهم ممثل مسلسل” دريك وجوش” Drake and Josh بنشر محتوى مضر للقاصرين وتعريض فتاة للخطر. وقالت الضحية، (19 عاماً)، أنّ بيل أرسل لها صوراً عاريةً على الانترنت وتعرض لها جنسياً في مناسبات عدةٍ، منها حفل أقيم عام 2017 في كليفلاند.

ولكن بيل صرّح بالفيديو أنه قام بتصرفات طائشة وغير مسؤولة لكن علاقته مع الفتاة اقتصرت على تبادل الرسائل النصية كما أنه لم يعلم أنها قاصر.