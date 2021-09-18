حلمي بكر طرد حمو بيكا من لجنة اختبار المهن الموسيقية.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الموسيقار حلمي بكر عن رد فعله عندما دخل مؤدي المهرجانات حمو بيكا لجنة الاختبار في نقابة المهن الموسيقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية الحدث اليوم، إنه طرد بيكا من اللجنة لأنه يرى أنه ليس مطرباً، لافتاً إلى أنّ الغناء أصبح تهمة في الفترة الحالية، فمن يغني جيداً لا يتقدم، أما المغني السيئ فينجح ويستمر ويظهر على الساحة الفنية.

وأضاف أنّ مطربي المهرجانات لديهم أصوات جيدة، إلا أن الأغاني التي يغنونها سيئة، وهناك أصوات سيئة وكلماتهم وألحانهم سيئة كذلك، وهذا ساهم في إفساد الذوق العام.

وطالب نقابة الموسيقيين بأن تطلب من الإذاعة والتلفزيون بألا يستضيفا مؤدي المهرجانات في البرامج ما يسبب أذى للجمهور، كما طالب بضرورة عرض الأغاني الجيدة، إذ إن هناك رصيداً كبيراً من الأعمال الفنية الغنائية التي ترتقي بالذوق العام وتطرد الأغاني السيئة.